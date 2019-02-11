Сарри объяснил, почему не пожал руку Гвардиоле после разгромного поражения

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Сарри объяснил, почему не пожал руку Гвардиоле после разгромного поражения

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в матче 26-го тура АПЛ он не пожал руку главному тренеру "горожан" Хосепу Гвардиоле.

"В тот момент я просто не увидел его. Я хотел побыстрее уйти в раздевалку и не заметил его. Но я обязательно поприветствую его позднее, как обычно. У меня нет никаких проблем с ним" - сказал Сарри.

Напомним, что "Сити" разгромил "Челси" со счётом 6:0. "Синие" впервые пропустили шесть голов в матче АПЛ, а также потерпели крупнейшее поражение за последние 28 лет.

Не пропустите: Сарри прокомментировал разгромное поражение от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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