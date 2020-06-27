Сарри объяснил, почему Роналду не отдыхал в матче с "Лечче"
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о причинах выхода на поле в матче 28-го тура Серии А против "Лечче" форварда Криштиану Роналду.
"Сейчас он способен играть стабильно, а его форма улучшается от матча к матчу. Может, Криштиану и устал, но ему нравится много играть. Безусловно из-за плотного графика ему придётся отдохнуть в нескольких матчах. Думаю, если Роналду почувствует усталость, то осознает это первым", - приводит слова Сарри La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что изначально тренер не хотел выпускать португальца на матч с аутсайдером Серии А, но тот всё-таки вышел и записал в свой актив три голевых действия (1 мяч + 2 ассиста).
Всего в нынешнем сезоне в активе 35-летнего Роналду 27 голов и 6 результативных передач в 36 играх.
Не пропустите: У Роналду 100-процентная реализация пенальти в текущем розыгрыше Серии А. | http://soccernews.ru
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