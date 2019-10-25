Сарри объяснил, почему Роналду не сыграет с "Лечче"

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Сарри объяснил, почему Роналду не сыграет с "Лечче"

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, почему Криштиану Роналду пропустит матч против "Лечче".

"Мы много разговариваем с Криштиану на различные темы. Одна из них касается его здоровья. Даже Роналду иногда нужен отдых", - приводит слова Сарри Goal.com.

Поединок между "Лечче" и "Ювентусом" состоится 26 октября в 16:00 (мск).

В текущем сезоне на счету Роналду 5 забитых мячей и один ассист в 10 играх.

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