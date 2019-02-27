Сарри объяснил свое решение оставить Кепу в запасе на матч с "Тоттенхэмом"

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Сарри объяснил свое решение оставить Кепу в запасе на матч с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему он оставил в запасе голкипера Кепу Аррисабалагу в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".

"Такой мой выбор. Это послание всем игрокам. Мы команда, а не просто 25 футболистов", - приводит слова Сарри Goal.com.

В этой встрече в основе "Челси" впервые в сезоне вышел Вилли Кабальеро.

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В "Челси" приняли важное решение по скандальному голкиперу

В "Челси" приняли важное решение по скандальному голкиперу

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