Сарри объяснил свое решение оставить Кепу в запасе на матч с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, почему он оставил в запасе голкипера Кепу Аррисабалагу в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма".
"Такой мой выбор. Это послание всем игрокам. Мы команда, а не просто 25 футболистов", - приводит слова Сарри Goal.com.
В этой встрече в основе "Челси" впервые в сезоне вышел Вилли Кабальеро.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|27
|53
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
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|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
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|12
|Борнмут
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|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
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|Кристал Пэлас
|27
|30
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|Бернли
|28
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|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|17
|Кардифф Сити
|28
|25
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|Саутгемптон
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|Фулхэм
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