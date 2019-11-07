Сарри объяснил замену Роналду в матче с "Локомотивом"

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал замену Криштиану Роналду в игре с "Локомотивом" (2:1).

"Я заменил его, так как опасался за его здоровье. До перерыва уже были поводы для беспокойства и во втором тайме были опасения при его ускорениях.

Мы побоялись, что Роналду получит травму, которая ему помешает в будущем", - заявил Сарри.

Напомним, что португалец остался недоволен заменой и отказался жать руку Сарри.

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