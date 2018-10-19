Сарри оценил шансы Азара выиграть "Золотой мяч" в составе "Челси"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри оценил шансы вингера Эдена Азара выиграть "Золотой мяч" в составе своей нынешней команды.

"Уверен, что ему необязательно переходить в один из испанских клубов, чтобы выиграть эту награду. Давайте представим - в следующем сезоне "Челси" выиграет Лигу Чемпионов, а сборная Бельгии - Евро-2020. Вот и "Золотой мяч" для Азара без переезда в Испанию" - приводит слова Сарри Daily Mail.

Напомним, что 27-летний Азар хотел бы однажды оказаться в мадридском "Реале". Его контракт с "Челси" истекает в 2020 году.

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