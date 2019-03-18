Сарри оценил шансы "Челси" на попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона
Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри оценил шансы своей команды на попадание в топ-4 АПЛ по итогам текущего сезона.
"Нет ничего невозможного, тем более нам надо отыграть всего три очка. На оставшейся дистанции это вполне реально. Но есть нюанс - если мы не улучшим игру, то задача станет невыполнимой", - приводит слова Сарри официальный сайт клуба.
По итогам 30 туров "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвёртым "Арсенала" на три балла.
Также стоит отметить, что всем претендентам на место в топ-4 Премьер-лиги предстоит сыграть ещё 8 матчей.
Не пропустите: "Челси" потерпел поражение от "Эвертона". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Два игрока "Милана" едва не подрались во время дерби с "Интером"
-
Гаттузо прокомментировал поражение от "Интера"
-
Сарри оценил шансы "Челси" на попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона
-
"Барселона" озвучила диагноз Суареса
-
Боярский высказался о матче "Спартак" - "Зенит"
-
Балотелли хотел устроить провокацию в матче с ПСЖ
-
Миллионер из фавел: все, что нужно знать о бразильском новичке "Реала" Эдере Милитао
-
Луис Суарес повторил исторический рекорд Примеры
-
Глушаков ответил на вопрос о возможном рукопожатии с Каррерой
-
Хамес стал автором уникального достижения
-
1
Месси установил клубный рекорд "Барселоны"
-
"Бетис" - "Барселона" - 1:4 (видеообзор матча Примеры)
-
Главные новости дня: 17 марта
-
2
"Барселона" теряет Суареса
-
Месси прокомментировал овации болельщиков "Бетиса" в свой адрес
-
"Милан" - "Интер" - 2:3 (видеообзор матча Серии А)
-
ПСЖ добыл очередную победу в чемпионате
-
"Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поборются за общую трансферную цель
-
8
Хет-трик Месси помог "Барселоне" разгромить "Бетис" (видео голов)
-
1
"Интер" в фантастическом матче переиграл "Милан" и вернулся на 3 место Серии "А"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14