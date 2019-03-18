Сарри оценил шансы "Челси" на попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона

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Сарри оценил шансы "Челси" на попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри оценил шансы своей команды на попадание в топ-4 АПЛ по итогам текущего сезона.

"Нет ничего невозможного, тем более нам надо отыграть всего три очка. На оставшейся дистанции это вполне реально. Но есть нюанс - если мы не улучшим игру, то задача станет невыполнимой", - приводит слова Сарри официальный сайт клуба.

По итогам 30 туров "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от идущего четвёртым "Арсенала" на три балла.

Также стоит отметить, что всем претендентам на место в топ-4 Премьер-лиги предстоит сыграть ещё 8 матчей.

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