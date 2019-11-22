Сарри оценил шансы Роналду сыграть с "Аталантой"

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Сарри оценил шансы Роналду сыграть с "Аталантой"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри сделал заявление о готовности нападающего своей команды Криштиану Роналду к матчу 13-го тура Серии А против "Аталанты".

"Когда он вернулся из сборной, то сообщил, что в первой игре чувствовал себя лучше, а во второй испытывал боль. В том числе это и психологическая проблема. Наша цель - Лига Чемпионов. Поэтому на 99 процентов Криштиану не сыграет с "Аталантой" и будет продолжать программу восстановления", - цитирует Сарри La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что матч "Аталанта" - "Ювентус" состоится в субботу, 23 ноября, в 17:00 по московскому времени.

34-летний Роналду был заменён в двух последних матчах в составе "старой синьоры" из-за повреждения колена, однако травма ему не помешала провести два поединка за сборную Португалии.

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