Сарри оценил шансы Роналду сыграть с "Аталантой"
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри сделал заявление о готовности нападающего своей команды Криштиану Роналду к матчу 13-го тура Серии А против "Аталанты".
"Когда он вернулся из сборной, то сообщил, что в первой игре чувствовал себя лучше, а во второй испытывал боль. В том числе это и психологическая проблема. Наша цель - Лига Чемпионов. Поэтому на 99 процентов Криштиану не сыграет с "Аталантой" и будет продолжать программу восстановления", - цитирует Сарри La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что матч "Аталанта" - "Ювентус" состоится в субботу, 23 ноября, в 17:00 по московскому времени.
34-летний Роналду был заменён в двух последних матчах в составе "старой синьоры" из-за повреждения колена, однако травма ему не помешала провести два поединка за сборную Португалии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7