Сарри оценил судейство в матче с "Лионом"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о судействе в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лиона".

"В Италии у нас было бы два пенальти - на Роналду и Дибале. В Европе судят по-другому, и мы вынуждены адаптироваться", - сказал Сарри.

Напомним, что "Ювентус" проиграл "Лиону" со счётом 0:1. Ответная встреча состоится 17 марта.

Игру обслуживала испанская судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано.

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