Сарри оценил вероятность трансфера Виллиана



Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что бразильский полузащитник Виллиан не покинет клуб в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Барселона", но лондонский клуб отказался с ним расставаться.

"Я против ухода Виллиана, так как он очень важен для нас. Поэтому я считаю его уход невозможным в январе. Он может играть еще лучше, так как у него большой потенциал. Я ничего не знаю о переговорах насчет его трансфера. Об этом лучше спрашивать у клуба", - приводит слова Сарри Goal.com.

В нынешнем сезоне 30-летний провел за "Челси" 31 матч во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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