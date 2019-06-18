Сарри определил две трансферные цели для "Ювентуса"
Новый наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри начал работать над комплектацией команды.
Как сообщает итальянская пресса, 60-летний специалист уже назвал руководству клуба имена двух игроков, которых стоит купить этим летом.
Сарри хочет видеть в "Ювентусе" защитника ПСЖ Маркиньоса и нападающего "Интера" Мауро Икарди.
Ранее утверждалось, что тренер также рассчитывает воссоединиться с хавбеком "Челси" Жоржиньо.
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Главные новости дня: 17 июня
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|38
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|7
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|Сампдория
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|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
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|13
|СПАЛ
|38
|42
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|Парма
|38
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|15
|Кальяри
|38
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|17
|Дженоа
|38
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|Эмполи
|38
|38
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|38
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|38
|17