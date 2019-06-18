Сарри определил две трансферные цели для "Ювентуса"

Новый наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри начал работать над комплектацией команды.

Как сообщает итальянская пресса, 60-летний специалист уже назвал руководству клуба имена двух игроков, которых стоит купить этим летом.

Сарри хочет видеть в "Ювентусе" защитника ПСЖ Маркиньоса и нападающего "Интера" Мауро Икарди.

Ранее утверждалось, что тренер также рассчитывает воссоединиться с хавбеком "Челси" Жоржиньо.

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