Сарри определил ещё две трансферных цели для "Челси"

Вероятно будущий главный тренер "Челси" Маурицио Сарри определил ещё две трансферных цели для лондонского клуба.

Как сообщает Daily Mail, 59-летний специалист заинтересован в подписании уругвайского полузащитника "Интера" Матиаса Весино и испанского вингера "Наполи" Хосе Кальехона.

Ранее стало известно, что Сарри также настаивает на приобретении Дриса Мертенса и Гонсало Игуаина. | http://soccernews.ru