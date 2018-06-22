Сарри определил ещё две трансферных цели для "Челси"

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Сарри определил ещё две трансферных цели для "Челси"

Вероятно будущий главный тренер "Челси" Маурицио Сарри определил ещё две трансферных цели для лондонского клуба.

Как сообщает Daily Mail, 59-летний специалист заинтересован в подписании уругвайского полузащитника "Интера" Матиаса Весино и испанского вингера "Наполи" Хосе Кальехона.

Ранее стало известно, что Сарри также настаивает на приобретении Дриса Мертенса и Гонсало Игуаина. | http://soccernews.ru

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