Сарри определил приоритетную цель "Ювентуса" на летнее трансферное окно

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Сарри определил приоритетную цель "Ювентуса" на летнее трансферное окно

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри проинформировал руководство своего клуба о заинтересованности в услугах полузащитника "Челси" Жоржиньо.

Сообщается, что 61-летний специалист снова хочет поработать с итальянским хавбеком, поэтому определил его как приоритетную цель на летнее трансферное окно.

В текущем сезоне игрок провёл за "синих" 37 матчей, забил 7 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 52 миллиона евро.

Ранее Жоржиньо играл под руководством Сарри в "Наполи" и "Челси".

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