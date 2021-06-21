Сарри определил три трансферные цели для "Лацио"

Фото твиттер "Ювентуса"

Новый наставник "Лацио" Маурицио Сарри назвал футболистов, которых он хочет видеть в своей команде.

По информации Sky Sports, в шорт-лист главного тренера "орлов" вошли три игрока.

Трансферными целями Сарри стали Юлиан Брандт ("Боруссия" Д), Лукас Торрейра ("Арсенал") и Херман Пеццелья ("Фиорентина").

Рыночная стоимость немца и уругвайца оценивается в 20 миллионов евро, а аргентинца - в 7,5 миллиона.

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