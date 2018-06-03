Сарри определился насчет суда с "Наполи"

Экс-тренер "Наполи" Маурицио Сарри не собирается подавать в суд на клуб, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, специалист надеется, что ему удастся уговорить руководство неаполитанцев отпустить его бесплатно, несмотря на действующий контракт до лета 2019 года. При этом сумма отступных в его контракте составляет восемь миллионов евро, что смущает заинтересованные в нем клубы.

Стоит отметить, что одним из претендентов на Сарри является "Реал".

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