Сарри определился с первым подписанием, в случае своего ухода в "Челси"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри определился со своим первым подписанием, в случае своего ухода в лондонский "Челси".

Так, по сведениям Tuttosport, 59-летний специалист, если он таки возглавит ближайшим летом "аристократов", желает воссоединиться на "Стэмфорд Бридж" с форвардом туринского "Ювентуса" Гонсало Игуаином. Вполне вероятно, что Сарри будет готов обменять нападающего своей будущей возможной команды Альваро Морату на аргентинца.

Напомним, Абрамович сократит свои расходы на "Челси". | soccernews.ru