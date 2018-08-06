Сарри определился с заменой для Куртуа

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Сарри определился с заменой для Куртуа

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри определился с заменой для вратаря Тибо Куртуа, который хочет перейти в мадридский "Реал".

Как сообщает Football Italia, 59-летний специалист видит нового "первого" номера "синих" в голкипере "Милана" Пепе Рейне, с которым он хорошо знаком по совместной работе в "Наполи".

Предполагается, что "россонери" будут готовы продать испанца за 6-8 миллионов евро.

Не пропустите: Куртуа отказался комментировать свой возможный переход в "Реал". | http://soccernews.ru

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