Сарри определился со своей позицией по Рабьо

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Сарри определился со своей позицией по Рабьо

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри выступает против возможного ухода хавбека Адриана Рабьо.

Как сообщает Calciomercato, 60-летний специалист приложит все усилия для того, чтобы Рабьо адаптировался в Италии и стал чаще появляться на футбольном поле.

Напомним, что ранее Рабьо жаловался на отсутствие игровой практики и даже задумался над уходом из клуба.

Рабьо перебрался в "Ювентус" минувшим летом. В этом сезоне он принял участие в трех играх.

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