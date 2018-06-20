Сарри определился со своим первым трансфером в "Челси"

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Сарри определился со своим первым трансфером в "Челси"Кандидат на роль нового главного тренера лондонского "Челси" Маурицио Сарри уже определился со своим первым потенциальным приобретением на "Стэмфорд Бридж".

Так, по сведениям Daily Mirror, в случае, если 59-летний специалист таки возглавит "аристократов", он попросит руководство клуба подписать своего бывшего подопечного из "Наполи" Дриса Мертенса.

Сумма отступных за 31-летнего бельгийца составляет 28 миллионов евро.

Напомним, "Челси" претендует на Асенсио. | soccernews.ru

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