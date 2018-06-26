Сарри определился со своим первым трансфером в "Челси"

Потенциально новый главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри определился со своим первым трансфером на "Стэмфорд Бридж".

Так, по сведениям The Express, уже в ближайшее время игроком "аристократов" должен будет защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани. Трансфер 23-летнего бека обойдется лондонцам примерно в 25-30 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Ругани забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 26 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Челси" близок к подписанию контракта с новым тренером. | soccernews.ru