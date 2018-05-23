Сарри определился со своим первым трансфером в "Зените"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри определился со своим первым трансфером в питерском "Зените", который заинтересован в подписании с ним контракта.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, в случае своего переезда в культурную столицу России 59-летний специалист предпримет попытки заполучить в свою новую команду форварда "Монако" Стевана Йоветича.

Напомним, "Зенит" пригласит Сарри на базу клуба. | soccernews.ru