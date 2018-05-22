Сарри отказал "Зениту"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отклонил предложение питерского "Зенита".

Об этом в своем твиттере сообщил известный телекомментатор Георгий Черданцев. В частности, он написал: "100% инсайд из "Зенита". Сарри не будет: "Наполи" оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться".

Напомним, Пасторелли прокомментировал возможный уход Сарри из "Наполи" в "Зенит". | soccernews.ru