Сарри отказал "Зениту"

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Сарри отказал "Зениту"Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отклонил предложение питерского "Зенита".

Об этом в своем твиттере сообщил известный телекомментатор Георгий Черданцев. В частности, он написал: "100% инсайд из "Зенита". Сарри не будет: "Наполи" оперативно улучшил ему предложение нового контракта и уговорил остаться".

Напомним, Пасторелли прокомментировал возможный уход Сарри из "Наполи" в "Зенит". | soccernews.ru

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