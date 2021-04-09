Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины"
Фото: Твиттер @sporarena
Известный тренер Маурицио Сарри не пожелал становится у руля "Фиорентины", сообщает Football Italia.
По информации источника, 62-летний итальянский специалист не собирается возглавлять какой-либо клуб во время сезона. Его интересует только полноценная работа с самого начала чемпионата. Кроме "фиалок" Сарри отказал "Марселю". С тренером контактируют "Наполи" и "Рома", а сам специалист хотел бы вернуться к работе по завершении текущего сезона.
Напомним, итальянец был уволен из "Ювентуса" летом прошлого года и с тех пор находится без работы.
"Фиорентину", за которую выступает россиянин Александр Кокорин, сейчас тренирует Джузеппе Якини, который сменил на этом посту ушедшего в отставку Чезаре Пранделли.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
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|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17