Сарри отказался от поста главного тренера "Фиорентины"

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Известный тренер Маурицио Сарри не пожелал становится у руля "Фиорентины", сообщает Football Italia.

По информации источника, 62-летний итальянский специалист не собирается возглавлять какой-либо клуб во время сезона. Его интересует только полноценная работа с самого начала чемпионата. Кроме "фиалок" Сарри отказал "Марселю". С тренером контактируют "Наполи" и "Рома", а сам специалист хотел бы вернуться к работе по завершении текущего сезона.

Напомним, итальянец был уволен из "Ювентуса" летом прошлого года и с тех пор находится без работы.

"Фиорентину", за которую выступает россиянин Александр Кокорин, сейчас тренирует Джузеппе Якини, который сменил на этом посту ушедшего в отставку Чезаре Пранделли.