Сарри ответил на критику в адрес "Ювентуса"

Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о своём отношении к критике в адрес команды.

"Разумеется, индивидуально сильные футболисты иногда могут решить судьбу матча. Но главное, конечно, чтобы вся команда показывала лучшую игру. Если прислушиваться к мнениям, звучащим сейчас, то можно подумать, что наша команда разваливается. Если же брать факты - мы лидируем в таблице. Считаю, что критика в наш адрес была чрезмерной. Надеюсь, она мотивирует нас вернуться в оптимальную форму как в физическом, так и психологическом плане", - приводит слова Сарри Football Italia.

"Старая синьора" набрала 66 очков в 27 матчах Серии А и на данный момент опережает ближайшего конкурента на 4 очка.

Ранее "Ювентус" неудачно выступил в Кубке Италии, проиграв в финале турнира "Наполи".

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