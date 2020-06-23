Сарри ответил на критику в адрес "Ювентуса"
Наставник туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о своём отношении к критике в адрес команды.
"Разумеется, индивидуально сильные футболисты иногда могут решить судьбу матча. Но главное, конечно, чтобы вся команда показывала лучшую игру. Если прислушиваться к мнениям, звучащим сейчас, то можно подумать, что наша команда разваливается. Если же брать факты - мы лидируем в таблице. Считаю, что критика в наш адрес была чрезмерной. Надеюсь, она мотивирует нас вернуться в оптимальную форму как в физическом, так и психологическом плане", - приводит слова Сарри Football Italia.
"Старая синьора" набрала 66 очков в 27 матчах Серии А и на данный момент опережает ближайшего конкурента на 4 очка.
Ранее "Ювентус" неудачно выступил в Кубке Италии, проиграв в финале турнира "Наполи".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17