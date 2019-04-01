Сарри ответил на оскорбления болельщиков "Челси"

Вчера, 31 марта, "Челси" обыграл "Кардифф" в матче 21-го тура чемпионата Англии (2:1).

После встречи главный тренер лондонской команды ответил на оскорбления болельщиков команды. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, на протяжении всего матча болельщики лондонского клуба выкрикивали оскорбления в адрес Сарри.

"За последние 45 лет я привык к этому. Я хорошо знаю такую реакцию. Возможно, им было бы лучше дождаться конца матча. Но я не испытываю с этим проблем", - сказал Сарри.

"Челси", имея в активе 60 баллов, занимает 6 место в турнирной таблице АПЛ, "Кардифф" расположился на 18 месте.

Не пропустите: "Челси" одержал волевую победу в матче с "Кардиффом"| http://soccernews.ru