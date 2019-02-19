Сарри ответил на претензии болельщиков "Челси"

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Сарри ответил на претензии болельщиков "Челси"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри ответил на претензии болельщиков своей команды.

Напомним, что во время матча 1/8 финала Кубка Англии фанаты "синих" скандировали "К чёрту Саррибол".

"Я обеспокоен результатами, а не реакцией болельщиков. Понимаю их недовольство, ведь мы вылетели из Кубка Англии. Но сейчас меня волнуют только результаты" - приводит слова Сарри официальный сайт клуба.

Отметим, что "Челси" в последних пяти матчах трижды проиграл. При этом поражения получились очень болезненными - от "Борнмута" (0:4), "Манчестер Сити" (0:6) и "Манчестер Юнайтед" (0:2).

Не пропустите: Саттон: "Челси" уволит Сарри, матч с "Манчестер Юнайтед" был последним для него". | http://soccernews.ru

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