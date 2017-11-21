Сарри: "Ожидаем отличного матча с "Шахтёром"

Теги маурицио сарринаполишахтер донецк

Сарри: "Ожидаем отличного матча с "Шахтёром"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

"У нас сложная ситуация в группе. К сожалению, не всё зависит от нас, но у нас есть небольшая надежда и сначала мы должны победить дома. Сейчас не время для математических подсчётов, я ожидаю, что команда с большой душой отнесётся к поединку против "Шахтёра". Мы знаем, что соперник силён. Не должны давать ему пространство - это сильная сторона украинцев. Ожидаем отличного матча. "Шахтёр" - сильная команда. Они играют в неприятный футбол. Выделил бы их тренера Паулу Фонсеку, а также быстрых и техничных полузащитников. Мы должны будем перекрыть для них пространство на поле" - сказал Сарри.

Напомним, что матч "Наполи" - "Шахтёр" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. 

Не пропустите: ПСЖ может переманить наставника "Шахтёра". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 4 12
2 Базель 4 6
3 ЦСКА Москва 4 6
4 Бенфика 4 0
Группа B М О
1 ПСЖ 4 12
2 Бавария Мюнхен 4 9
3 Селтик 4 3
4 Андерлехт 4 0
Группа C М О
1 Рома 4 8
2 Челси 4 7
3 Атлетико Мадрид 4 3
4 Карабах 4 2
Группа D М О
1 Барселона 4 10
2 Ювентус 4 7
3 Спортинг Лиссабон 4 4
4 Олимпиакос Пирей 4 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 4 8
2 Севилья 4 7
3 Спартак Москва 4 5
4 Марибор 4 1
Группа F М О
1 Манчестер Сити 4 12
2 Шахтер Донецк 4 9
3 Наполи 4 3
4 Фейеноорд 4 0
Группа G М О
1 Бешикташ 4 10
2 Порту 4 6
3 РБ Лейпциг 4 4
4 Монако 4 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 4 10
2 Реал Мадрид 4 7
3 Боруссия Дортмунд 4 2
4 АПОЭЛ 4 2
Полная таблица

топ-5 тегов