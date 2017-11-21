Сарри: "Ожидаем отличного матча с "Шахтёром"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

"У нас сложная ситуация в группе. К сожалению, не всё зависит от нас, но у нас есть небольшая надежда и сначала мы должны победить дома. Сейчас не время для математических подсчётов, я ожидаю, что команда с большой душой отнесётся к поединку против "Шахтёра". Мы знаем, что соперник силён. Не должны давать ему пространство - это сильная сторона украинцев. Ожидаем отличного матча. "Шахтёр" - сильная команда. Они играют в неприятный футбол. Выделил бы их тренера Паулу Фонсеку, а также быстрых и техничных полузащитников. Мы должны будем перекрыть для них пространство на поле" - сказал Сарри.

Напомним, что матч "Наполи" - "Шахтёр" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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