Сарри планирует избавиться от двух полузащитников "Ювентуса"

Новый наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри не рассчитывает на двух хавбеков команды, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, в планы 60-летнего специалиста не входят Сами Хедира и Блез Матюиди.

Ранее СМИ писали об интересе к немцу со стороны "Бешикташа", а к французу - со стороны "Монако".

Контракт Хедиры с "Ювентусом" рассчитан до 2021 года, а Матюиди - до 2020 года.

Не пропустите: "Ювентус" объявил о переходе защитника "Ромы". | http://soccernews.ru