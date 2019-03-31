Сарри: "По поводу будущего Азара спросите у руководства "Челси"

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Сарри: "По поводу будущего Азара спросите у руководства "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал будущее в команде бельгийского нападающего Эдена Азара

"По поводу будущего Азара спросите у руководства "Челси" или у него самого. Я не занимаюсь трансферами. Для меня важно но, что Эден сейчас в команде. Я с уважением отнесусь к его решению. Но на данный момент я не знаю, что он решил", - приводит слова Сарри официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Азар отказывается продлевать с "Челси" контракт, истекающий летом 2020 года, так как хочет перейти в "Реал". В нынешнем сезоне 28-летний бельгиец провел за "Челси" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач.

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