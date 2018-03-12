Сарри поделился мнением о чемпионское гонке в Серии А

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Сарри поделился мнением о чемпионское гонке в Серии А

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после ничьей с "Интером" поделился мнением о чемпионской гонке в итальянской Серии А.

"Если "Ювентус" выиграет оставшиеся матчи в сезоне, то мы сможем только поаплодировать им. Мы не самый богатый клуб Италии, но способны составлять конкуренцию. Верим ли мы в скудетто? Да, и я отказываюсь признавать, что "Наполи" сдался. Мы здорово сыграли в гостях против тяжёлого соперника, которого перед началом сезона все ставили выше нас. Мы так удачно выступали в этом сезоне, что заставили людей поверить в невероятное" - цитирует Сарри Football Italia.

Отметим, что за 10 туров до завершения сезона в чемпионате Италии "Ювентус" опережает "Наполи" на одно очко, при этом у "бьянконери" ещё есть матч в запасе. | http://soccernews.ru

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