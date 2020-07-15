Сарри поделился ожиданиями от матча "Ювентуса" с "Сассуоло"

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Сарри поделился ожиданиями от матча "Ювентуса" с "Сассуоло"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался по поводу предстоящего матча Серии А с "Сассуоло".

"Сассуоло" - одна из тех команд, что идут по пути "Аталанты". Они держаться своего пути и хорошо играют.

Нас подстерегает опасность, так как они хорошо выглядят в атаке. Мы тоже полны энтузиазма и целеустремленны. "Сассуоло" хорошо владеет мячом, и не пасует перед грандами. Мы должны принять это во внимание и быть готовыми терпеть", - цитирует Сарри пресс-служба клуба.

Матч "Сассуоло" - "Ювентус" пройдет сегодня, и начнется в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Сарри подвел итоги ничейного матча "Ювентуса" с "Аталантой"| http://soccernews.ru
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