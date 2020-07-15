Сарри поделился ожиданиями от матча "Ювентуса" с "Сассуоло"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался по поводу предстоящего матча Серии А с "Сассуоло".
"Сассуоло" - одна из тех команд, что идут по пути "Аталанты". Они держаться своего пути и хорошо играют.
Нас подстерегает опасность, так как они хорошо выглядят в атаке. Мы тоже полны энтузиазма и целеустремленны. "Сассуоло" хорошо владеет мячом, и не пасует перед грандами. Мы должны принять это во внимание и быть готовыми терпеть", - цитирует Сарри пресс-служба клуба.
Матч "Сассуоло" - "Ювентус" пройдет сегодня, и начнется в 22:45 по московскому времени.
Не пропустите: Сарри подвел итоги ничейного матча "Ювентуса" с "Аталантой"| http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Сити" сыграет в Лиге Чемпионов - решения УЕФА ничего не стоят, а финансовый "фэйр-плей" существует только на бумаге: реакция топовых СМИ на событие
-
Тренер академии "Локо" предложил игрокам основы купить квартиру семье Самохвалова
-
Рэшфорд стал самым молодым обладателем почетной степени Манчестерского университета
-
РФС: "Мы завершили расследование в отношении арбитра Лапочкина. Вопросов к нему нет"
-
Ханданович продлил контракт с "Интером" до 2022 года
Лента новостей
-
Президент ФИФА назвал чемпионат мира в России лучшим в истории
-
Кике Сетьен оценил свои шансы остаться в "Барселоне" на следующий сезон
-
"Лучше бы не видел". Аршавин рассказал о встрече с бывшей женой
-
Сборная Украины представила новую форму
-
Зидан прокомментировал информацию о своем конфликте с Бэйлом
-
Аршавин сравнил Дзюбу с футболистами своего поколения
-
Названы сроки летнего трансферного окна в АПЛ
-
Гвардиола сравнил финансовые возможности "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"
-
Аршавин рассказал о желании стать президентом "Зенита"
-
Официально: Шюррле покинул "Боруссию"
-
Аршавин - о "Спартаке": "Полный хаос, бардак, нет стратегии"
-
Геркус высказался о конфликте Карпина с РПЛ
-
Наставник "Арсенала" Артера рассказал, как чувствует себя Озил
-
Аршавин назвал главных героев чемпионского "Зенита"
-
1
Суарес высказался о будущем Месси в "Барселоне"
-
"Рома" готова продлить контракт с Пеллегрини
-
"Манчестер Сити" сыграет в Лиге Чемпионов - решения УЕФА ничего не стоят, а финансовый "фэйр-плей" существует только на бумаге: реакция топовых СМИ на событие
-
Тренер академии "Локо" предложил игрокам основы купить квартиру семье Самохвалова
-
Сарри поделился ожиданиями от матча "Ювентуса" с "Сассуоло"
-
Агент Сафонов рассказал о вариантах усиления "Спартака" в трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17