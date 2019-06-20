Сарри поделился ожиданиями от работы с Роналду
Новый наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о своих ожиданиях от совместной работы с португальским форвардом Криштиану Роналду.
"В "Челси" я тренировал сильных футболистов, но работать с Роналду - это куда более эмоционально. Шаг вперёд в моей карьере. Хочу помочь ему установить новые рекорды", - сказал Сарри на своей первой пресс-конференции.
Напомним, что 60-летний специалист сменил у руля "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и заключил с клубом трёхлетний контракт с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.
"Старая синьора" купила 34-летнего Роналду прошлым летом за 117 миллионов евро. В дебютном сезоне нападающий забил 28 голов и сделал 13 ассистов в 43 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17