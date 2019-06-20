Сарри поделился ожиданиями от работы с Роналду

Новый наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал о своих ожиданиях от совместной работы с португальским форвардом Криштиану Роналду.

"В "Челси" я тренировал сильных футболистов, но работать с Роналду - это куда более эмоционально. Шаг вперёд в моей карьере. Хочу помочь ему установить новые рекорды", - сказал Сарри на своей первой пресс-конференции.

Напомним, что 60-летний специалист сменил у руля "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и заключил с клубом трёхлетний контракт с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.

"Старая синьора" купила 34-летнего Роналду прошлым летом за 117 миллионов евро. В дебютном сезоне нападающий забил 28 голов и сделал 13 ассистов в 43 матчах.

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