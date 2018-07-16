Сарри поделился ожиданиями от работы в "Челси"

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Сарри поделился ожиданиями от работы в "Челси"

Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри поделился ожиданиями от работы в лондонской команде.

"Думаю, "Челси" является хорошей командой. Проблема в том, что в Англии есть пять или шесть очень хороших команд. Полагаю, что после одного-двух изменений мы сможем попытаться показать тот футбол, который я хочу привить команде" - цитирует 59-летнего специалиста Football Italia.

Напомним, что Сарри сменил у руля "Челси" Антонио Конте, заключив с "синими" трёхлетний контракт.

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