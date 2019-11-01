Сарри поделился ожиданиями от встречи с "Торино"

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Сарри поделился ожиданиями от встречи с "Торино"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что думает о предстоящем матче 11-го тура Серии А с "Торино", передает пресс-служба клуба.

"Дерби никогда будет обычным. Я жду настоящее сражение в Турине. Про Пьяниче пока не могу нечего сказать, пока он тренируется индивидуально", - сказал Сарри.

Матч "Торино" - "Ювентус" состоится завтра, 2 ноября, на стадионе "Олимпийский". Начало - в 22:45 (мск).

Подопечные Сарри являются лидерами в турнирной таблице Серии А, имея в активе 26 очков.

А еще: Сарри рассказал об ошибках "Ювентуса" в матче с "Дженоа"| http://soccernews.ru
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