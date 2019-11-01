Сарри поделился ожиданиями от встречи с "Торино"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри рассказал, что думает о предстоящем матче 11-го тура Серии А с "Торино", передает пресс-служба клуба.
"Дерби никогда будет обычным. Я жду настоящее сражение в Турине. Про Пьяниче пока не могу нечего сказать, пока он тренируется индивидуально", - сказал Сарри.
Матч "Торино" - "Ювентус" состоится завтра, 2 ноября, на стадионе "Олимпийский". Начало - в 22:45 (мск).
Подопечные Сарри являются лидерами в турнирной таблице Серии А, имея в активе 26 очков.
А еще: Сарри рассказал об ошибках "Ювентуса" в матче с "Дженоа"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|10
|26
|2
|Интер Милан
|10
|25
|3
|Аталанта
|10
|21
|4
|Рома
|10
|19
|5
|Лацио
|10
|18
|6
|Наполи
|10
|18
|7
|Кальяри
|10
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Болонья
|10
|12
|12
|Хеллас Верона
|10
|12
|13
|Торино
|10
|11
|14
|Удинезе
|10
|10
|15
|Сассуоло
|9
|9
|16
|Лечче
|10
|9
|17
|Дженоа
|10
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5