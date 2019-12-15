Сарри поделился впечатлениями после победы над "Удинезе"

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Сарри поделился впечатлениями после победы над "Удинезе"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал победный матч чемпионата Италии с "Удинезе" (3:1).

"Это первая игра, где мы на самом деле атаковали, играя после Лиги Чемпионов. На протяжении 60 минут мы действовали на высоком уровне.

Наши форварды отлично отрабатывали в обороне и прессинговали первые 60 минут. В атаке они действовали так, как я их просил", - сказал Сарри.

"Ювентус" с 39 баллами поднялся на 1 место турнирной таблицы Серии А, "Удинезе" с 15 очками располагается на 15 месте.

А еще: Роналду помог "Ювентсу" обыграть "Удинезе"| http://soccernews.ru
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