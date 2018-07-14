Сарри подписал контракт с "Челси"

"Челси" подписал контракт с новым главным тренером Маурицио Сарри.

По данным Sky Sports, стороны ударили по рукам во время двухчасовых переговоров Сарри с помощницей владельца "Челси" Романа Абрамовича Мариной Грановской.

Детали соглашения источник не озвучивает.

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