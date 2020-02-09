Сарри подвел итоги матча с "Вероной"

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Сарри подвел итоги матча с "Вероной"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри высказался о поражении своей команды в рамках 23-го тура Серии А с "Вероной" (1:2).

"Очевидно, дома и на выезде мы показываем разную игру. Встреча была непростой, и мы знали, что "Верона", будет создавать проблемы с самого начала. Мы хорошо держались. вышли вперед, но допускали грубые ошибки. Первый гол необъясним. Чтобы "Ювентус" побеждал, мы не можем и дальше допускать ошибки, вызванные небрежным отношением", - сказал Сарри.

"Старая синьора" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Интер" на три очка. "Верона" благодаря победе поднялась на шестое место.

А еще: Роналду - первый футболист "Ювентуса" и третий в истории Серии А, который забил в десяти играх кряду | http://soccernews.ru
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