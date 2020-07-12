Сарри подвел итоги ничейного матча "Ювентуса" с "Аталантой"

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал ничейный результат в матче 32-го тура Серии А с "Аталантой" (2:2).

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"Сейчас мы столкнулись с одной из лучших команд Европы. В начале мы ошибались в передачах, в такие моменты "Аталанта" набрасывалась на нас - поэтому мы пропустили первый гол.

В первом тайме они выглядели острее нас. Но мы смогли вернуться в игру, и второй тайм стал для нас лучше. Мы пропустили второй гол, когда забирали контроль над игрой. Мы действовали более энергично, оборонялись выше и не были столь пассивны, как в первом тайме. Это позволило нам чаще отбирать мяч в центре поля, что и помогло изменить игру", - сказал Сарри в эфире DAZN.

"Ювентус" продолжает лидировать в Серии А, опережая "Лацио" на 8 очков. "Аталанта" идет на третьем месте.

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