Сарри: "Пока этот сезон для "Челси" проходит хорошо"

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Сарри: "Пока этот сезон для "Челси" проходит хорошо"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассказал, что думает о результатах своей команды в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Goal. 

"Мы вышли в полуфинал Лиги Европы и продолжаем бороться за попадение в 4-у сильнейших в чемпионате. Пока этот сезон проходит хорошо. На данный момент перед нами стоят две цели: попасть в 4-ку лучших в чемпионате и выйти в финал ЛЕ, а если пройдем в финал, то мы должны выиграть его", - сказал Сарри.

Ранее сообщалось, что Сарри может возглавить "Милан" в следующем сезоне.

"Челси" располагается на 4 месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков.

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