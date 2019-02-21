Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри получил предложение от топ-клуба Серии А, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, в услугах 60-летнего специалиста заинтересована "Рома". Представители "волков" уже контактировали с тренером по поводу возможного сотрудничества.

Однако возглавить римскую команду Сарри предлагают только в следующем сезоне.

Ранее стало известно, что итальянец близок к увольнению из "Челси". Клуб уже определил четыре кандидатуры на замену действующему коучу - это Зинедин Зидан, Фрэнк Лэмпард, Леонид Слуцкий и Лоран Блан.

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