Сарри попросил "Челси" подписать игрока "Ювентуса"

Теги маурицио сарричелсигонсало игуаинювентусальваро мората

Сарри попросил "Челси" подписать игрока "Ювентуса"Итальянский тренер Маурицио Сарри уже в ближайшее время должен возглавить лондонский "Челси", информирует TuttoMercatoWeb.

При этом, по сведениям источника, 59-летний специалист уже попросил руководство "аристократов" подписать форварда туринского "Ювентуса" Гонсалу Игуаина. Не исключено, что в сделку по аргентинцу клуб из Лондона будет готов включить своего нападающего Альваро Морату.

Напомним, "Челси" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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