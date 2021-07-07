Сарри попросил "Лацио" купить одного из лидеров дортмундской "Боруссии"

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Сарри попросил "Лацио" купить одного из лидеров дортмундской "Боруссии"

Фото: инстаграм Юлиана Брандта/Автор неизвестен

Римский "Лацио" проявляет интерес к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Юлиану Брандту, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на приобретении хавбека настаивает новый главный тренер римлян Маурицио Сарри. "Боруссия" оценивает игрока в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Брандт провел за "Боруссию" 45 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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