Сарри попросил "Лацио" купить трех игроков

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Главный тренер римского "Лацио" Маурицио Сарри попросил руководство клуба приобрести трех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, наставник хочет видеть в своей команде защитника "Лиона" Эмерсона, полузащитника "Эвертона" Аллана и нападающего "Наполи" Дриса Мертенса.

В нынешнем сезоне 34-летний Мертенс провел за "Наполи" 31 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал две результативные передачи. 31-летний Аллан отметился тремя голевыми передачами в 34 матчах за "Эвертон". На счету 27-летнего Эмерсона один забитый мяч и две голевые передачи в 31 поединке за "Лион".

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