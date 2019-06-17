Сарри попросит "Ювентус" подписать Жоржиньо

Новый наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри заинтересован в трансфере хавбека "Челси" Жоржиньо, сообщает Times.

Напомним, что Жоржиньо играл под руководством Сарри в "Наполи", однако когда итальянец возглавил "Челси", то бразилец вслед за ним перебрался в лондонский клуб.

Контракт Жоржиньо с "Челси" рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне Жоржиньо провел 54 игры, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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