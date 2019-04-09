Сарри порассуждал о возможном уходе Азара

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри поделился мыслями касательно вероятного ухода из клуба вингера Эдена Азара.

"Если Азар захочет получить новый опыт, нам будет сложно его удержать. В любом случае мы должны уважать его решение. Что касается стоимости, то 100 миллионов фунтов - это слишком дёшево по нынешним меркам. Непросто заполучить такого игрока, как он. Клуб со мной согласен", - приводит слова Сарри BBC.

Напомним, что Азар хочет перейти в мадридский "Реал". Сейчас клубы ведут переговоры о трансфере, но пока не могут согласовать сумму компенсации за переход звёздного бельгийца.

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