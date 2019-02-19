Сарри посетовал на невезение в матче с "Манчестер Юнайтед"

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Сарри посетовал на невезение в матче с "Манчестер Юнайтед"

Наставник лондонского "Челси" Маурицио Сарри подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

"Конечно, я чувствую давление. Но сегодня нам просто не повезло. Мы очень хорошо провели первый тайм, впрочем, к перерыва счёт был 0:2. Мы позволили сопернику создать несколько моментов. Во втором тайме мы показали обескураживающий футбол. Было непросто играть при таком счёте. Но в первом тайме мы действовали очень хорошо" - приводит слова Сарри BBC.

Напомним, что "Челси" уступил "Манчестер Юнайтед" и вылетел из Кубка Англии.

После этого матча с новой силой активизировались слухи о скором увольнении Сарри с тренерского мостика "синих".

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