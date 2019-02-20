Сарри после матча 1/8 финала Кубка Англии еще не общался с руководством "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 1/8 финала Кубка Англии еще не встречался с кем-либо из руководство лондонского клуба. Об этом сообщает Sky Sports.

Ранее сообщалось, что руководители "Челси" проводили встречу, на которой обсуждалось будущее 60-летнего итальянца.

Из-за неудовлетворительных результатов команды Сарри может быть уволен с поста главного тренера.

"Челси" уже рассматривает несколько кандидатов на его замену. Среди них: Зинедин Зидан, Фрэнк Лэмпард, Джанфранко Дзола, Лоран Блан и Леонид Слуцкий.

"Челси" располагается на 6 месте турнирной таблицы, имея в активе 50 баллов.

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