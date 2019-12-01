Сарри пожелал Роналду выиграть "Золотой мяч"



Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри выразил надежду, что "Золотой мяч"-2019 получит нападающий его команды португалец Криштиану Роналду.

"Криштиану хорошо сыграл в матче с "Атлетико", хотя против него было определенное противодействие. Он просто должен прогрессировать, чтобы достичь совершенства.

Надеюсь, что Криштиану получит "Золотой мяч", де Лигту вручат приз лучшему молодого игрока года, а Дибала когда-нибудь войдет в число претендентов на "Золотой мяч", – приводит слова Сарри Goal.com.

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