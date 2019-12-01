Сарри пожелал Роналду выиграть "Золотой мяч"

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Сарри пожелал Роналду выиграть "Золотой мяч"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри выразил надежду, что "Золотой мяч"-2019 получит нападающий его команды португалец Криштиану Роналду.

"Криштиану хорошо сыграл в матче с "Атлетико", хотя против него было определенное противодействие. Он просто должен прогрессировать, чтобы достичь совершенства.

Надеюсь, что Криштиану получит "Золотой мяч", де Лигту вручат приз лучшему молодого игрока года, а Дибала когда-нибудь войдет в число претендентов на "Золотой мяч", – приводит слова Сарри Goal.com.

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Комментарии

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zenden 1985
zenden 1985

"Надеюсь, что Криштиану получит "Золотой мяч" - вроде и тренер неплохой, но походу маразм старческий с дураком случился. Свои золотые мячи португалец уже взял. Просматривал иногда игры Ювентуса - игра Роналду очень посредственькая. Мог бы и лучше.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Дураки в банках не работают

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zenden 1985
zenden 1985

Причем тут банк?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сарри - бывший банкир

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zenden 1985
zenden 1985

Банкиры тоже люди. От болезней никто не застрахован в физиологическим смысле.

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