Сарри пожелал Роналду выиграть "Золотой мяч"
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри выразил надежду, что "Золотой мяч"-2019 получит нападающий его команды португалец Криштиану Роналду.
"Криштиану хорошо сыграл в матче с "Атлетико", хотя против него было определенное противодействие. Он просто должен прогрессировать, чтобы достичь совершенства.
Надеюсь, что Криштиану получит "Золотой мяч", де Лигту вручат приз лучшему молодого игрока года, а Дибала когда-нибудь войдет в число претендентов на "Золотой мяч", – приводит слова Сарри Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Кальяри
|13
|25
|5
|Рома
|13
|25
|6
|Аталанта
|14
|25
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Торино
|14
|17
|11
|Фиорентина
|14
|16
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Лечче
|14
|14
|15
|Сассуоло
|12
|13
|16
|Болонья
|13
|13
|17
|Сампдория
|13
|12
|18
|Дженоа
|14
|10
|19
|СПАЛ
|13
|9
|20
|Брешия
|13
|7