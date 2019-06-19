Сарри прибыл на базу "Ювентуса"

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Сарри прибыл на базу "Ювентуса"

Новый главный тренер "Ювентус" Маурицио Сарри прилетел в Турин и прибыл на базу клуба, сообщает официальный твиттер туринцев.

Болельщики туринского клуба не встретили наставника в аэропорту. Презентация нового наставника клуба состоится в четверг, 20 июня, и начнется в 12:00 мск.

60-летний Сарри подписал с "Ювентусом" контракт до лета 2022 года. Зарплата тренера составит шесть миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Сарри тренировал "Челси", с которым занял третье место в чемпионате Англии и выиграл Лигу Европы.

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