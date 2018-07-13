Сарри прибыл в Лондон для подписания контракта с "Челси"

Экс-тренер "Наполи" Маурицио Сарри в ближайшее время возглавит "Челси".

Как сообщает Sky Sports, итальянец уже находится в Лондоне, где подпишет с "аристократами" соглашение по схеме "2+1". Сарри будет получать в "Челси" около 6 миллионов евро за сезон.

Отметим, что главным помощником Сарри будет бывший игрок "Челси" Джанфранко Дзола.

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